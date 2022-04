„Nebylo to úplně jednoduché, protože většina soutěží zůstala nedohrána. Navíc jsme si s kolegy vědomi, že žádná taková anketa nemůže být zcela přesná. Šlo nám však o to zviditelnit ty, kteří si to zaslouží. A radost mám, že je tu zastoupené celé území Rokycanska, od Zbiroha přes Mýto až do Litohlav,“ zdůraznil předseda STOR Jiří Sýkora.