„Až do odvolání bude bazén otevřený pro veřejnost ve všedních dnech pouze mezi 9. a 13. hodinou. Zájemci můžou přijít také na kondiční plavání, které se koná vždy v pondělí a ve čtvrtek od 6:15 do 7:45 hodin,“ potvrdila mluvčí úřadu Tereza Maixnerová. O víkendech bude bazén v provozu odpoledne, konkrétně od 14 do 21 hodin.