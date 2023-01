Petr Janda musí nyní přistoupit k nepopulární, leč nutné redukci: „Tento týden vaříme naposledy polední jídla. Přestože jich stále poměrně dost rozvážíme a konzumenti přijdou na oběd i přímo do restaurace. Jenže abych každý pokrm dotoval padesáti až šedesáti korunami, to dál zkrátka nejde.“ Důvody se ani v této branži neliší. Razantní zdražení energií, mohutný růst cen vstupních surovin pro výrobu piva i pro kuchyni a v neposlední řadě inflace, která se negativně promítá třeba do mezd personálu. „A protože si našich věrných zaměstnanců vážím, snažil jsem se v tomto směru jejich platy přizpůsobit aktuální situaci,“ dodává majitel.