„Potkali jsme se už v silných mrazech, na sněhu, náledí. Ovšem třináct stupňů nad nulou, to je až neuvěřitelné,“ přiznal tentokrát maratonec Ján Korytár. S kolegou Miloslavem Fryčem se chystal k vrcholku Kotle. To známý zástupce Rokycanovy župy ČOS Petr Kabelka měl namířeno v sedle bicyklu do Kamenného Újezdu: „Využívám elektropohon, ale teď v zimě podle rady odborníků odpočívá a šlapu po svých."