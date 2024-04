Rokycanský slavíček je soutěží budoucích pěveckých hvězd z mateřských škol na Rokycansku. Při devátém ročníku se s lidovými nebo pohádkovými melodiemi statečně popralo přes padesát kluků a děvčátek z deseti mateřinek.

Rokycanský slavíček 2024. | Video: Deník/Václav Havránek

„Hostíme umělce ze Školní ulice, Pohádky, Čechovy ulice, Radnic, Oseku, Hrádku, Dobříva, Mýta, Kamenného Újezdu a chybět pochopitelně nesmí ani domácí,“ usmívala se ředitelka pořádající MŠ U Saské brány Věra Zagorová.

Tříčlenná porota v sestavě Eliška Mužová, Hana Medunová a Klára Loukota Drožová hodnotila vystoupení objektivně. Svědčí o tom skutečnost, že v prostřední věkové skupině první místo neudělila.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

Podívejme se ostatně na výsledky:

2 až 4 roky: nejlépe si počínala Victoria Salabová z rokycanské MŠ Čechova se skladbou Šel zahradník.

4 až 5 let: ve čtyřech případech 2. místa pro Vojtěcha Multruse (Hrádek s písní Kočka leze dírou), Magdalénu Pelcovou (MŠ Čechova a Pampelišky), Alberta Špelinu (U Saské brány, Jaké by to asi bylo) i Veroniku Polomskou (U saské brány, Okolo Frýdku).

5 až 7 let: v šesti případech se 1. místem pyšnili Josefína Telekešová (U Saské brány, Karkulka), Emma Vojtová (U Saské brány, Mravenčí ukolébavka), Eliška Vainerová (Mýto, Křišťálová studánka), Tina Stašková (Kameňáček, Dušan Poduška), Jáchym Albert (Kameňáček s Večerníčkem) a Eliška Osvaldová (Pohádka, O jaru).

Druhé místo obsadila Eva Chlaňová (Mýto, Jestli to nebude láska).

Potlesk na otevřené scéně si vysloužili i dva tatínkové, kteří si střihli duet s dcerami. Třídou mateřské školy tak zněl třeba Gottův hit Srdce nehasnou. A tečkou za perfektně organizovanou přehlídkou bylo předání cen pro všechny účinkující i jejich doprovod.