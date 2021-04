Personál rokycanské nemocnice přesto nepodléhá bezbřehému optimismu a vítá jakoukoli morální nebo materiální podporu. „Stále ještě máme na covidovém oddělení třináct pacientů ve vážném stavu,“ upozorňuje náměstkyně pro léčebnou péči Hana Perková. Osvědčená sestava, která se pravidelně převléká do ochranných oděvů, využívá podle jejích slov ze zmíněných darů především vitamínová povzbuzení a hygienické potřeby. Během minulých dnů například dorazili zástupci realitní kanceláře, nadnárodních i tuzemských společností a balíček s pozornostmi dorazil i z krajského úřadu.

Pokud jde o testování na koronavirus, je přece jen patrný úbytek zájemců. Neplatí to však pro dnešek, kdy je na antigenní prověrky prakticky plno, nebo na začátek příštího týdne. Volněji je až od středy. Pokud jde o prověrku s označením PCR, je zelených políček k registraci přece jen více. Podle slibu premiéra Babiše se ode dneška mohou hlásit k očkování lidé od 60 do 65 let. Každý týden by pak hranice měla být snižována o pět let.