Ve skupině gymnázií se G + SOŠ Rokycany (oba subjekty fungují jako jeden celek) umístilo na třetí pozici za Plzeňany a vítězným týmem z Domažlic. Zástupci SŠ Jeřabinová se představili v kategorii učilišť a byla z toho sedmá pozice.

Deváťákům z Rokycanska hodily laso školy i policie

TROKAVEC - Zatímco v drtivé většině měst a obcí Rokycanska nyní vybírají starosty a další představitele, ostrouhali v Trokavci. Ve vesnici na jihu se nenašel nikdo, kdy by tu chtěl úřadovat, takže komunální volby musely bát odloženy. Už je ale známý termín nového výběru, a to 7. leden příštího roku. Do té doby vládu nad obcí převzala správkyně z ministerstva vnitra.

ROKYCANY - Premiérové sezení zastupitelů okresního města se odehraje v pondělí 17. října. Nikoliv v Trianě na nádvoří radnice (jak bývá zažité), ale v sále Na Střelnici od 17 hodin.

ZBIROH - Od úterý 11. a papírově až do pondělí 31. října je komplikovaný průjezd Muchovou ulicí ve Zbiroze. Způsobily to stavební úpravy v prostoru proti škole a jde především o odvodnění i úpravu povrchu. Komunikaci mohou řidiči dál využívat, ovšem s důrazem na opatrnost.