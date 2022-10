EJPOVICE - Ustavující jednání absolvují v pátečním odpoledni nedávno zvolení zastupitelé Ejpovic. Sraz mají před sedmnáctou hodinou.

Sobota se týká jen Hůrek (začátek ve 14.30) a úvodní schůzky vrcholí v pondělí 24. října.

ROKYCANY - Úterý 25. října zajímá sluchově postižené spoluobčany z celého okresu. Ve II. patře rokycanského Žďáru (lze použít výtah) na Masarykově náměstí je od 13.30 do 15 hodin zajištěný servis techniky. Opravy se ujme odbornice z plzeňské společnosti Interhelp. Zároveň mohou účastníci zaplatit členské příspěvky. Bližší informace poskytne Karel Chvojan (732 504 789).

TEREŠOV - Objemný komunální odpad mohou ode dneška do neděle přemístit do kontejneru u transformátoru. Na návsi v nedaleké Bílé Skále bude nádoba k dispozici od pátku 28. do neděle 30. října a v Terešovské Huti od pátku 4. do neděle 6. listopadu.

Zbiroh má jasno. Zastupitelé zvolili nového starostu, je jím Josef Štícha