ROKYCANY - Zastupitelé Rokycan měli dostaveníčko při klasickém zasedání v pondělí 24. dubna. Zabývali se mimo jiné volbou dvou uchazečů do kontrolního výboru města nebo dotacemi z programu na podporu kultury.

TĚNĚ - V obci na rozhraní Rokycanska a Berounska dál pokračuje oprava vodovodního řádu. S tím, že mohlo docházet k zakalení vody a proto byly realizované kontrolní odběry.

SMĚDČICE - Nabídky, týkající se výstavby vodovodu a kanalizace, budou v úterý večer řešit zastupitelé Smědčic. Jednají od 18.30 v Obecním domě a ve scénáři mají mj. zprávy kontrolního i finančního výboru.

HRÁDEK - V předsálí Domu kultury je od pondělí instalována třídenní výstava, jejímž autorem je Petr Šika. V úterý 25. dubna bude zpřístupněna od 9 do 11 a od 12 do 15 hodin. Ve středu pak od 9 do 11 a od 12 do 17 hodin.

Otec a syn Mikudíkové si v Břasích dál plní železničářský sen

ROKYCANY - Poradní den pro sluchově postižené se uskuteční v úterý 25. dubna od 13.30 hodin ve II. patře rokycanského Žďáru (Masarykovo náměstí). Odborníci tu zájemcům seřídí techniku a zároveň si klienti mohou dokoupit baterie do sluchadel. Členové organizace mají šanci uhradit příspěvky. Vívce informací sdělí Karel Chvojan (732 504 789).c