KLABAVA - Klabavský občasný pěvecký sbor má skvělé jméno. V neděli mu tleskali posluchači v rokycanské Spilce a už tuto sobotu se amatérští umělci představí ve své obci. Jejich produkce u klubovny začíná v 16.30 a po zpívání následuje rozdávání betlémského světla (17.15 až 18.00).

Vondráčková dovezla do Liblína 40 lístků do Lucerny

ROKYCANY - Hudební skupina Prázdné láhve zve pozítří své příznivce do sálu rokycanské restaurace Na Střelnici. Muzikanti tu v sobotu oslaví sedmnáct let existence a popřejí jim i hosté: Petr Blech plus skupiny Chicken Hell a ZatrubBand! Vstupné bude dobrovolné a začíná se v 19 hodin.

VOLDUCHY - Nedělní koncert romantické kytarové hudby je přichystaný v radnické múzické restauraci La Boema. Začíná v patnáct hodin v salonku a účinkují Jan Irving a Lukáš Svoboda. Zprostředkují skladby Carulliho, Milána a Giullianiho.