Ve vestibulu vlakového nádraží se začali první zájemci srocovat už po šesté hodině ranní. „Když jsem zvládla úvodní nápor, bylo na vydechnutí doslova jen pár minut. Zákazníci chodí nepřetržitě a jsou vzorní. Předkládají výsledky testů a pouze jeden klient chtěl prověřit přímo u nás. Jenže na to zařízeni nejsme,“ sdělovala paní Vendulka při důkladném čištění křesla a propriet. Do útulné místnosti se už náramně těšila. Od října byla nuceně doma. Nejprve za pětistovku denně, od února za dvojnásobek. Jenže žádné peníze nedokážou nahradit pravidelný kontakt s lidmi,“ dodala kadeřnice.

Salon Anna v Palackého ulici byl další zastávkou. kadeřnictví na pěší zóně je hodně vyhledávané a zakládá si na příjemném prostředí i přátelské atmosféře. „Jsme zahlceni objednávkami. Především těmi telefonickými, ovšem zákazníci vědí, že u nás budou hned odbaveni,“ dozvěděli jsme se od ryze dámského osazenstva. Důsledně zde opatrují kontakty na klienty, přestože podle často se měnících nařízení a opatření by to až taková povinnost být neměla… Bonusem je možnost nechat se ´zkontrolovat´ v salonu.

„Hlásíte se na místo kadeřnice,?“ přivítala nás s úsměvem Jana Štruncová ve vyhledávaném holičství u kruhového objezdu na Střelnici. Pravdou je, že posilu by tým přivítal, neboť klientů bylo a bude hodně! Alespoň soudě podle předběžného zájmu od druhé poloviny minulého týdne. Zatímco na chodníku bylo občas těsno, uvnitř je dodrženo pravidlo jeden holič a jeden zákazník. „Nemuseli jsme vstávat do mrazu. Což však bylo jedinou výhodou při tak dlouhé absenci. Být mezi kolegyněmi a popovídat si s lidmi,“ to je zkrátka mnohem lepší,“ svěřila se paní Zuzana.