Nejprve se sešlo v pivnici U Chmelířů dvacet kuchtíků. S nimi desítky degustátorů a také muzikanti, kteří zprostředkovali známé koledy. „Útočíme na rekord,“ pochlubil se šéf zařízení Zdeněk Chmelíř, který je zároveň vášnivým nimrodem. Není divu, že pro osazenstvo nabité hospody přichystal pečené bažanty. S čím jiným, než se salátem a pak už došlo na odtajnění výsledků. Triumfoval Tomáš Vacka, ovšem i další aktéři sklízeli ovace.

Obdobně to vypadalo u sehrané party přátel v Polní ulici. Také zde se gurmáni pustili do ochutnávky více než dvaceti salátů. S nejrůznějšími ingrediencemi, hrou barev i chutí, aby hodnotitelé do sedla posadili Janu Klukavou.

Druhé místo obsadila šikovná Julinka Štilipová a pomyslný bronz hřál Tomáše Grimma s Petrou Vajnerovou. Následovala Miloslava Klukavá, na páté pozici byli klasifikováni Lukáš Gábor s Dianou Rackovou, šestý skončil Pavel Vosyka, atd.