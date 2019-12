Od minulého týdne mají pracovníci Lesů města Rokycan (LMR) napilno. Zajišťovali přípravu výzdoby pro Spilku – obří adventní jedlový věnec a nazdobení velkých jehlanů.

Postarali se spolu s Rumpoldem i o strom na náměstí, menší pro kruhový objezd a deset malých rozmístěných porůznu v centru. Hlavně teď ale mají plné ruce práce s řezáním vánočních stromečků pro zájemce. Prodávat začínají už dnes, a to ve dvoře areálu u Děkanského rybníčku. „Chceme, aby stromečky byly co nejčerstvější, proto je budeme po celou dobu prodeje (poz.: až do 23. 12.) postupně dořezávat a doplňovat. K mání budou bude smrk stříbrný a ztepilý, borovičky i korejské jedličky z našich polesí a potom ještě jedle kavkazské, které jsme zajistili na Šumavě,“ informoval ředitel LMR Stanislav Suda. Příjemné je, že ceny se oproti loňsku nemění.