„Letos jsme začínali rekordně brzy. Už na sklonku ledna, kdy bylo ideální počasí. Jenže déšť nepřichází a je nejvyšší čas tuto činnost ukončit. Pravděpodobně už v závěru tohoto týdne,“ uvedl šéf společnosti Stanislav Suda. Zaměstnanci pracovali i během víkendů a pokud jde o plochu, zalesnili zhruba čtyřicet hektarů. Představuje to 300 tisíc sazenic.

Další komplikací se stala aktuální pandemie. Firmu sice hrozba onemocnění minula, ovšem přesto museli lidé i v lese dodržet pokyny. Pracovat jen v malých skupinkách a s doporučeným odstupem. „Nemohli jsme zalesňování odkládat, protože sazenice ve školkách by do příštího roku přerostly a nebylo by možné je použít. Nákup nových by stál přes milion,“ dodal Suda.

Rokycany založily svoji obchodní firmu před 23 lety. Tehdy po navrácení historického majetku se začali lesáci starat o 3640 hektarů. Převážně v prstenci kolem města, ale část ploch je i v okrese Plzeň-jih.