Podívejme se na události, které jsou v adventním čase přichystané ve městech a obcích Rokycanska:

Ilustrační foto | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Rokycany - Prodej vánočních stromků v režii Lesů města Rokycan startuje ve středu 8. prosince a potrvá až do 23. prosince. Ve dvoře společnosti (pod kostelem) se prodává od pondělí do pátku mezi 9. a 12. a pak mezi 13. a 16. hodinou. V sobotu je tu otevřeno od 9 do 11 hodin. Sortiment obsahuje smrky, borovičky i kavkazské jedle.