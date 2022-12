Včerejší start doprovázel obrovský zájem zákazníků. Vzali areál útokem už před devátou hodinou a mohli vybírat z jedlí obrovských, stříbrných smrků i boroviček. Nechyběly ani kavkazské jedle, dovezené ze Šumavy nebo adventní věnce. Do prodeje se zapojila většina zaměstnanců a byla mezi nimi účetní Kateřina Hádlíková.

Symboly nadcházejících svátků Rokycanští řežou od začátku prosince. Průběžně budou nabídku ze svých plantáží doplňovat. Od pondělí do pátku lze vybírat od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Dále pak i o sobotách 10. a 17. 12 (9 až 11 hodin) s tím, že poslední den (21. prosince) je otevřeno pouze dopoledne.