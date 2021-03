Obyvatelé Rokycan mohou podle mapy vyrazit na Žďár, Čilinu a jiné vrchy. Nikoliv však k oblíbené rozhledně na Kotli, neboť patří Kamennému Újezdu. „My máme ve městě dvě katastrální území – Novou Huť a Hrádek. Můžeme tedy jít na Bouchalku, Hrádecký vrch, za kravín, na Hamplov okolo letního kina, na Dlouhou louku ke koupališti. Ale ne na hřbitov,“ kroutí hlavou starostka Marcela Sobotková. S tím, že situaci nechce během nastávajících tří týdnů zlehčovat. Pro pozůstalé je ovšem návštěva místa posledního odpočinku duchovní útěchou…

Poslední únorový víkend nevyzněl na Rokycansku dramaticky. V supermarketech jsme nezaregistrovali žádné srocování zákazníků nebo větší nákupy s vidinou horších časů. Klid ale panoval třeba při vjezdu do Brd. Mezi Dobřívem a Strašicemi parkovalo před vstupem do lesů minimum aut. A tak nespokojenější mohli být zahradníci, přestože právě jich se omezení netýká. Ve svojkovické Erice se dveře netrhly až do 15. hodiny.