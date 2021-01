Se závěrem roku 2020 bylo rušno v zařízení pro poraněné zvířátka. Lidé přinášeli opeřeným pacientům i volně žijícím živočichům něco na zub do záchranné stanice ve Švermově ulici.

Sponzorské dary pro zvířátka ze záchranné stanice přebíral Pavel Moulis. | Foto: Deník / Václav Havránek

Předseda základní organizace ČSOP Pavel Moulis (na snímku) kromě toho vyjížděl za novými obyvateli areálu. V posledních dnech roku 2020 to byl třeba bažant, který narazil do plotu nebo strakapoud, mířící si to do skla. Zmatenou hrdličku pak ochranáři úspěšně chytali v jednom z rokycanských obchodů, aby ji vypustili zpět do přírody.