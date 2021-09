Podařilo se recyklovat 34 340 kilogramů železa, ze kterého je možné vyrobit 1408 nových praček bez nutnosti těžby železné rudy. Získáno bylo i 1 212 kilogramů mědi a téměř patnáct set kilogramů hliníku. Díky tomu by šlo vyrobit sto tisíc třetinkových plechovek na nápoje.

Konkrétní přínos je vyčíslený v osvědčení, které městu vystavili představitelé kolektivního systému Elektrowin. Vyplývá z něho, že díky obyvatelům Rokycan došlo za loňský rok k úspoře produkce oxidu uhličitého o 713 tun. „V přírodě by na pohlcení stejného množství oxidu bylo zapotřebí vysazení 275 smrků,“ upozornila Maixnerová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.