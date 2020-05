Tři měsíce (březen, duben, květen) se nemohlo kvůli epidemiologickým opatřením konat vítání nedávno narozených obyvatel okresního město.

Vítání občánků. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Vladimír Šťastný

O to pestřejší je však červen: „Zveme rodiče rokycanských benjamínků v červnu, a to hned čtyřikrát. Ve středu 3., 10., 17. a 24. 6, Vždy od 15.30 do obřadní síně, kde jsou zajištěna nezbytná opatření,“ uvedla matrikářka úřadu Eva Špelinová.