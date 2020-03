Zákazníci seniorského věku (papírově od 65 let výš) museli po bleskovém vládním verdiktu přesunout nákup od 20. března z poledního času na ráno!

Redakční výlet začal před Lidlem. Aut tu bylo po rozednění viditelně méně než v jiný den, takže aktuální situace nehrozila eskalací napětí. O kousek dál je v Plzeňské ulici Penny Market. Zde to bylo ještě klidnější, i když se mezi regály pohybovali řemeslníci. Pár vozidel a uvnitř bezproblémový chod. „Pokud by se stav vyhrotil, museli bychom volat policisty nebo strážníky,“ měla jasno sympatická prodavačka.

Složitější to bylo v Kauflandu, kde bezpečnostní služba dbala mezi sedmou a devátou hodinou na to, aby tu měli sólo důchodci. Jenže ani pak ti dříve narození neusnuli na vavřínech, takže market byl neustále zaplněný. Kolapsem to po desáté hodině odnesla zákaznice u kasy a nervy tekly dál. Především po zjištění, že nynější karanténa by se mohla proměnit v úplný zákaz vycházení. Není divu, že po poledni začínala fronta k pokladnám už před úsekem s masnými produkty!