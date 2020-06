Slavnosti pod věží se letos v září na pódiích okresního města neuskuteční. Zrušené je i Rokycanské vínování, ovšem milovníci hudebních nebo divadelních představení zkrátka nepřijdou.

Rokycanské kulturní léto je plánované od 10. června do 7. září. Začít mělo českou filmovou komedií za Domem dětí a mládeže, ale počasí bylo proti. Takže až 22. 6. sklízeli ovace na otevřené scéně Kamarádi z Rokycan. Legendy country muziky nabídly všechny proslulé hity a aplaudovala jim zaplněná Spilka. Pozítří od dvaceti hodin půjde Švejk do války na scéně Masarykova náměstí a představení je určené dospělým divákům. Ještě v červnu (přesněji 29. 6.) to stihne opět ve Spilce skupina The Cricketz, a to od sedmnácti hodin s hudbou amerického jihozápadu.