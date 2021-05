Teploměr jen stěží atakoval patnáct stupňů nad nulou, takže štamgasti si dali na čas. „Ale přece jen je pro ně komfortnější, pokud zkonzumují oběd rovnou u nás. Včetně čerstvě načepovaného piva,“ sdělila při roznosu paní Martina. Největší poptávka tu byla po tuzemských jídlech. Na odbyt šly knedlíky i bramboráčky se zelím a krkovicí, španělský ptáček, vepřové medailonky, plněná kotleta nebo oblíbený guláš. A zapomenout nelze na polévku, neboť premiéra se týkala poctivého boršče.

O jídle už dost! Přesuňme se o kus dál do areálu bývalých kasáren, kde funguje fitness centrum BFIT. Vyrovnat se tu musí od 17. května s řadou omezení: „Návštěvníci si musí přinést zejména aktuální potvrzení o bezinfekčnosti. Vlastní ručník a uzavřené šatny i sprchy jsou tím nejmenším zlem,“ posteskla si provozovatelka Jitka Běhounková. V recepci vládla usměvavá Kateřina Šandová z nedalekého Pavlovska, „Prakticky od října jsme museli uzavřít, takže provoz obnovujeme po dlouhých 150 dnech. Ale zájem kvůli omezujícím opatřením není zatím nijak ohromující,“ přiznala dvacetiletá dívka. Od ledna našla uplatnění ve čtvrtém patře rokycanské nemocnice, kde je v chodu očkovací centrum. Kateřina se osvědčila a smluvně dál pokračuje mezi zdravotníky formou brigády. Dodejme, že stálí zákazníci mohou ve studiu trýznit tělo už od čtvrté hodiny ranní a na opačném sklonku dne zamykají nadšenci až před půlnocí.

Odpoledne zvaly hosty další rokycanské hospůdky. „Vidíte sami, jak je k nám svatý Petr nemilosrdný,“ kroutil hlavou během intenzivního deště Zdeněk Chmelíř. Jeho pivnice v Plzeňské ulici byla a je díky věrným zákazníkům vyhledávaná: „Ale abych se připojil k celonárodní euforii, to po mne nechtějte. Je zima a počítám s tím, že zatím otevřu až v 17 hodin. Venku obsloužím jen ty nejotrlejší,“ měl jasno muž, který kromě pípy dokáže zkrotit myslivecké nádobíčko. Proto chce své přátele, kteří ho podporovali takřka denně, uctít zdarma zvěřinovým gulášem. Podle včerejšího vyhlášení vicepremiéra Havlíčka by to mohlo být v první polovině června…