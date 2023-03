Od 1. do 3. 3. do školy také nepůjdou. Důvodem je masivní nárůst chřipkového onemocnění. "Po předběžném projednání situace se zástupci krajské hygienické stanice a zřizovatelem jsem přistoupil k tomuto opatření. Přestože vysoké množství respiračních potíží přidělá trable rodičům. Mohou požádat o potvrzení na ošetřovné, které je k dispozici ve vrátnici školy a hromadně jsme odhlásili obědy pro malé strávníky," reagoval na náš dotaz ředitel základní školy Bohumil Nosek. Rezolutně odmítl, že by měl být příčinou svrab, což se objevilo v několika příspěvcích na sociálních sítích: "Školu navštěvuje 823 žáků a svrab byl potvrzen pouze u dvou z nich."