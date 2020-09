Ředitelské volno na pátek 25. září doporučil Roman Prymula. Ne všechny základní školy na území okresu ale jeho žádost podpoří.

„My se normálně učíme, protože si nemůžeme hnedv září dovolit zpoždění,“ potvrdil představitel rokycanské devítiletky TGM Lukáš Rada. Podle jeho poznatků se vyučuje i v dalších dvou devítiletkách města – tedy na Jižním předměstí a v ulici Míru. Doma nezůstanou ani osazenstva škol v Mirošově nebo Strašicích. Tam má ředitel Martin Straka jasno: „Mám za to, že jeden den epidemiologický vývoj nezachrání. Nehledě na to, že Prymula není mým nadřízeným a děti dlouho v lavicích na jaře chyběly.“ Prodloužený víkend si podle našich poznatků budou od zítřka do pondělí užívat kluci a děvčata ve Zbiroze a Radnicích.