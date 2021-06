Od soboty 26. června se navýší počet návštěvníků proslulého koupaliště na okraji Rokycan. V jednu chvíli tu může být maximálně 1875 lidí, a to s příslušnými ´covidovými´ doklady.

Přírodní koupaliště v Rokycanech | Foto: Deník/Václav Havránek

„Je to 75 procent oficiální kapacity,“ potvrdil šéf sportovních zařízení Jaroslav Moravec. Saunu v letním režimu (od 8. června do 31. srpna) bude moci vždy v úterý a ve čtvrtek využít osm zájemců. Jenže téměř celý červenec, přesněji do 25. 7., je plánovaná letní odstávka. Což se týká i krytého bazénu, kde jsou měněné dlažby i osvětlení a dveře se otevřou až ve středu 1. září.