Přesto už tu v minulém týdnu ledové zrcadlo vyrobili. „Reagovali jsme na výzvu hokejového svazu, který tu chtěl uspořádat soustředění reprezentačních gólmanů v kategoriích od 16 do 20 let,“ potvrdila mluvčí úřadu Tereza Maixnerová. Právě město v roli vlastníka areálu mělo rozhodující slovo v období, kdy zdražení elektriky a plynu není u konce. Přesto jeho vedení na nabídku kývlo. Přitom jen pár dnů předtím vyvrcholila generální oprava určitých komponentů, které věrně sloužily dobrých třicet let. „Šlo především o rekonstrukci chladícího zařízení. Konkrétně nádrže na čpavek, uzavíracích ventilů, čerpadel a chladících kompresorů,“ uvedl šéf stadionu Petr Šindelář.

Led ovšem nyní využívají také místní sportovci. Trénují tu krasobruslařky i malí účastníci hokejového kempu. Elitní brankáři z celé republiky (někteří z nich ale působí v zámoří) se zde připravují do pátku. S tím, že jsou ubytováni v mýtském penzionu a ve scénáři jejich soustředění je zahrnuta i teoretická fáze.a denní program vrcholí před 23. hodinou. V Rokycanech se ochráncům svatyně věnuje řada bývalých vynikajících gólmanů.

Pátečním odjezdem skupiny program nekončí. Hned v neděli dorazí reprezentanti ČR do osmnácti let, kteří z Rokycanska vyrážejí ke třem zápasům do Švýcarska.