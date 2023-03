Kam za zábavou, poznáním a sportem v Rokycanech? Poradíme vám.

ROKYCANY - Ve středu 22. března odpoledne pokračuje soutěž neregistrovaných kuželkářů. Od 17 hodin zápasem A.D.S. - Klokani (II. liga) a pak je na řadě elita: Hrádek versus H-sport (18.00), Kovostav - Inpeel (19.00) a Totalgym - HBH (20. hodina).

ROKYCANY - Patnáctý ročník koncertního cyklu Kruhu přátel hudby pokračuje ve středu 22. března. V sále rokycanské umělecké školy se představí při klavírním recitálu Magdaléna Hrudová. Nabídne skladby Schuberta, Bacha, Martinů nebo Rachmaninova.

ROKYCANY - Už jen do neděle 26. března je v síni Muzea dr. Horáka k vidění expozice výtvarných děl Jany Audesové. Výstava s názvem Letokruhy je zpřístupněna denně od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.

Žhář zapálil dva kontejnery na odpad v centru Holoubkova

ROKYCANY - Včelaři z okresního města pořádají ve čtvrtek 23. března přednášku Život se včelami nebo bez nich. Dějištěm bude od 16 hodin sál knihovny na Masarykově náměstí a hovořit zde budou Jiří Petříček a Antonín Dvořák.