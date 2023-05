Kam za zábavou, poznáním a sportem na Rokycansku v nejbližších dnech?

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rokycanech | Foto: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rokycanech

Pozvánka na koncertZdroj: MěÚ RokycanyROKYCANY – Ve středu 10. května startuje 14. ročník festivalu Jaro v evangelickém kostele. Dějištěm je církevní stavba v Jiráskově ulici, kde se od 19 hodin představí harfenistka Dana Suchanová a houslista Martin Kos. Pokračuje se o týden později s Dobrmanem, unikátním mandolinovým orchestrem z Dobřan.

ROKYCANY - Záchranářský souboj čeká v pátek od 18 hodin divizní fotbalisty Rokycan. V Husových sadech přivítají při krajském derby SK Petřín a potřebují bodovat naplno.

Na 4000 dopisů potěšilo seniory. Obálky rozbalovali i v rokycanském domově

ZBIROH – Lucemburský Zbiroh je tématem pátečního návratu do dob Karla IV. Speciální okruh začíná v 19 hodin a nutná je předchozí registrace na 602 527 632. Pokračuje se každý květnový pátek.

ŠŤÁHLAVY – Dvě populární kapely zvou v sobotu 13. května na pořádnou porci muziky do Šťáhlav. Při venkovní akci v centru obce zahraje od 14 do 18 hodin Extra Band revival a od 19:30 do půlnoci Odyssea.