Dodejme, že rušno je také na sádkách ve Zbiroze, kde vládnou odborníci z firmy Jeronýma Colloredo Mansfelda. Na jihu Rokycanska prodloužili provozní dobu v Mirošově, kde je jedno z působišť Vojenských lesů a statků. A pozadu nezůstali ani rybáři z Rokycan, kteří mají stánek v Borku.

STRAŠICE - Ve středu večer se představí školáci ze strašické devítiletky Karla Vokáče. Od sedmnácti hodin si lze s nimi zazpívat koledy a užít si sváteční atmosféru v rámci Živého betlému.

Senior v Oseku neustál útok agresorů, kvůli pěti tisícům ho zmlátili obuškem

ZBIROH - O jediný pondělní výjezd hasičských sborů se až před 20. hodinou postarali dobrovolníci ve Zbiroze. Hasili požár kontejneru v ulici Československé armády.

RADNICE - Distribuce světla z Betléma na území okresu pokračuje. V Radnicích zítra mezi 13. a 14. hodinou ve vchodu do kostela svatého Václava. Zbirožští se připojí od 18 hodin v proluce na Masarykově náměstí, Volduchy zvou od 17 do 18 hodin hodin do chrámu sv. Bartoloměje, atd.

Rokycany se připojí 24. prosince mezi desátou a jedenáctou hodinou v chrámu Panny Marie Sněžné i evangelickém kostele.

VESELÁ - Finanční injekcí na chod malotřídky nebo činnost dobrovolných hasičů se budou dnes po osmnácté hodině zabývat zastupitelé Veselé. Sejdou se v sídle úřadu a dále posoudí rozpočet 2022 směnu obecního pozemku nebo služby firmy při nakládání s odpady.