Na Masarykově náměstí v Rokycanech se v úterý 12. září mezi 10. a 16. hodinou koná akce Zachraň život aneb Proč být dárcem krve.

Zastavit se tu mohou lidé všech věkových skupin a zdravotníci nabídnou přitažlivý program. Zájemci třeba zjistí z kapky krve svoji krevní skupinu a součástí projektu jsou preventivní vyšetření. Měření krevního tlaku, hladiny cukru a zvané jsou i děti. Dozvědí se spoustu poznatků o nejcennější tekutině a je pro ně připravena vědomostní soutěž o ceny. „A nejen kluci i děvčata, ale i dospělí, se budou moci vyfotit s modelem kapky krve,“ uvádí primářka hematologicko - transfuzního oddělení Rokycanské nemocnice Miroslava Padrtová. Příchozí se seznámí i s benefitním programem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP).

Akce Zachraň život se koná počtvrté. V minulosti přilákala vždy kolem dvou set návštěvníků a přibližně čtvrtina z nich následně dorazila do odběrového centra darovat krev. „Chceme oslovit nové dárce, proto budeme představovat naše oddělení. Vysvětlíme, co to obnáší stát se dárcem krve, kdo jím může být, za jakých podmínek a že darovat krev nebolí, zdravého člověka to nezatěžuje a zabere to jen minimum volného času,“ dodává primářka. Oddělení dlouhodobě eviduje kolem 1300 pravidelných dárců. Mnozí jsou ale stále více zaměstnaní a mají méně času nebo kvůli věku frekvenci svých návštěv snižují. Lidem od 65 let se pak krev přestává odebírat úplně.

„Chtěli bychom proto naši základnu dárců doplnit a frekvenci návštěv stabilizovat, aby nedocházelo například k sezónním výpadkům. Nebo aby v případě, že v nemocnici máme nějaký složitý případ nebo větší množství pacientů s nějakou vzácnější krevní skupinou, abychom měli dárce, které můžeme požádat o akutní odběr. Vzhledem k navyšování operativy dochází k takovým případům častěji,“ doplňuje ředitel Rokycanské nemocnice Michal Filař. Sám se stal pravidelným dárcem před dvěma roky.