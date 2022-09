Do boje o prvodárce nejcennější tekutiny vytáhly i ženy z transfuzní stanice. Projekt s názvem Zachraň život aneb Proč být dárcem krve? trval v centru města sedm hodin a zejména odpoledne přilákal desítky zájemců.

Odběrové oddělení je součástí nemocničního komplexu a v jeho registru je přes 1200 lidí. Jen loni jich premiérově přišlo přes stovku! „Jejich řady je však třeba neustále rozšiřovat a také omlazovat,“ zdůraznila lékařka Mája Švojgrová. „Oslovujeme nové dárce. Proto představujeme transfuzní oddělení jak funguje, jak probíhá odběr. Vysvětlujeme, co obnáší stát se dárcem krve, kdo jím může být, za jakých podmínek a že darovat krev nebolí, zdravého člověka to nezatěžuje a zabere to jen minimum volného času, přičemž ale každý odběr pomůže někomu jinému se uzdravit,“ říká primářka hematologicko - transfuzního oddělení Rokycanské nemocnice Miroslava Padrtová.

Součástí úterní aktivity bylo zjišťování krevní skupiny, měření tlaku, hladiny cukru nebo soutěžení pro malé návštěvníky. Příchozí se seznámili i s celým benefitním programem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP), která akci podporuje. Největší zdravotní pojišťovna v České republice mimo jiné přispívá aktivním dárcům krve až 3000 korun ročně.

