Několik let se na projektu podílí Český egyptologický ústav s partnery. Městem Rokycany a pojišťovnou Kooperativa. „Opět se sešlo bezmála osmdesát zajímavých prací. Patronem soutěže se za egyptologický ústav stal profesor Ladislav Bareš. Nevykradenou hrobku kněze Iufaa v Abúsíru v devadesátých letech objevil a nyní si připomíná výjimečné jubileum. Na expedice do Egypta se vydává rovných padesát let.