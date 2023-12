Za svoz odpadu bude měsíční navýšení činit 10 korun za poplatníka, kterým je fyzická osoba, nebo majitel nemovitost. Za rok to tedy bude místo dosavadních 780 korun rovných 900 korun. „K navýšení vedly dva hlavní důvody. Vládní konsolidační balíček přesunul některé služby do vyšší daně z přidané hodnoty, včetně odvozu odpadu. Druhým důvodem je inflační doložka u většiny smluv se společností, která svoz komunálního odpadu pro naše město zajišťuje. Město dlouhodobě doplácí na provoz obecního systému odpadového hospodářství, kdy doplatek města na obyvatele za rok 2022 byl ve výši 652 korun za osobu. Město muselo k navýšení přistoupit z důvodu vnějších vlivů, a to pouze o nutnou částku,“ vysvětlil důvody změny starosta města Tomáš Rada.