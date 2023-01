SVOJKOVICE - Zatímco nedělní směna profesionálních hasičů z Rokycan vyzněla bezproblémově, museli hned v pondělí ráno jejich nástupci do akce. Před devátou hodinou zamířili do Svojkovic, kde došlo k dopravní nehodě. Směna HZS asistovala při řízení provozu a uklidila vozovku.

RAKOVÁ - Počínaje středou 11. ledna dochází v Rakové k úpravě úředního času při vyřizování záležitostí. Lidé mohou úřad navštívit vždy ve středu mezi 18. a 19. hodinou.

Zítra se v obci zároveň koná jednání zastupitelstva. Se startem v 19 hodin a s posouzením dotačních programů nebo s aktuální finanční situacích na účtech.

Zbirožské kluziště funguje do 31. ledna, v Rokycanech připravili rodinný klubík

PŘÍKOSICE - Během vánočních svátků uspořádali představitelé Příkosic volné bruslení pro své obyvatele. Na rokycanský zimní stadion se vydaly desítky malých i odrostlejších sportovců, takže opakování na sebe nenechá dlouho čekat. Repete bude v sobotu 21. ledna od 13.30 do 14.30 hodin. Dospělí uhradí padesát Kč, mládež do osmnácti let má vstup zdarma. Třetina plochy bude vyhrazena hokejistům a v rolích učitelů se prezentují hráči Čechie.

ZBIROH - Bezplatnou právní poradnu mohou využít obyvatelé Zbiroha i okolních obcí. Patnáctiminutové konzultace s odborníkem se uskuteční vždy jednou měsíčně, a to v těchto termínech: 14. února, 7. března, 4. dubna, 2. května, 6. června, 18. července, 15. srpna, 5. září, 3. října, 7. listopadu a 5. prosince (data jsou předběžná a není vyloučena změna).

Konzultace se budou odehrávat mezi 10. a 11. hodinou v sídle úřadu (I. patro) a nutné je předchozí objednání: na telefonech: 373 749 511 nebo 371 794 003 – podatelna. Registrace zájemců bude realizovaná podle pořadí objednávky.