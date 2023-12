„Ruku v ruce s tímto virem roste zájem o očkování a výjimkou není nemocnice v Rokycanech,“ zdůrazňuje mluvčí zdravotnického zařízení Jiří Kokoška. Zvolené jsou čtvrtky v sudých týdnech, což v prosinci konkrétně znamená 14. a 28. 12. od 8 do 12 hodin.

K očkování se lze rezervovat mezi 8. do 11. hodinou přes nemocniční rezervační systém. U dětí od 5 do 11 let je registrace přímo povinností, neboť je třeba zajistit pediatra a dětské vakcíny. U dospělých rezervace přímo vyžadována není. „Ale pokud bude větší zájem, přednostně vezmeme přihlášené zájemce. Ostatní budou očkováni podle kapacit a pořadí, v jakém přijdou,“ dodává Kokoška.

K očkování je používána vakcína Comirnaty XBB 1.5. Určena proti současným nejčastějším variantám nemoci a vyrobena ve dvou variantách. První pro dospělé a mládež starší 12 let, druhá pro děti od pěti do jedenácti let. Vakcína se očkuje jako jedna dávka a nerozlišuje se, zda se jedná o základní očkování nebo posilující dávku. Pro již dříve očkované ovšem platí, že novou dávku nelze podat dříve než po třech měsících od posledního očkování proti covidu.

Více k očkování zde: rokycany.nemocnicepk.cz/ockovani