Velkou rekonstrukci proslulé Fitzovy vily poblíž rokycanského nádraží doplnilo uložení dokumentu s odkazem dalším generacím.

Uložení dokumentu do makovice na střeše Fitzovy vily v Rokycanech | Video: se svolením Slavěny Milnaříkové

Měděný tubus ukládal do makovice na vrcholku historické budovy majitel objektu Robert Beneš. Schránka obsahuje pětistránkový dokument na speciálním archivním papíru, v němž podnikatel popisuje záměry s vilou a její přestavbou. Zároveň se věnuje aktuální situaci v Rokycanech. „Vzkaz je napsán nádherným rukopisem, kdy výrazně pomohla paní učitelka Jiravová,“ vyjádřila se Slavěna Milnaříková, která s Benešem spolupracuje.

Během náročné rekonstrukce byla v polovině června makovice otevřena. Jenže neobsahovala žádné poselství, což se nyní povedlo napravit. „Stavíme z cihel a betonu, ale s respektem k příběhu vily, která byla němým svědkem mnoha dějinných událostí. Už se těším, až zázáří v novém světle,“ dodal Beneš.

Fitzova vila byla postavena roku 1869 jako sídlo společnosti Mirošovské kamenouhelné těžařstvo. O sedm let později ji koupil důlní inženýr a podnikatel Johann Fitz, aby se do objektu na stáří přestěhoval. Zemřel roku 1906 a budovu odkoupila obec. Nechala ji přestavět v novorenesančním slohu podle projektu architekta Bohuslava Ryšavého. Po únoru 1948 zde bylo sídlo okresní vojenské správy, od 90. let dvacátého století služebna Policie ČR.

Po přestavbě zde bude mimo jiné hotel s wellness centrem, fitness sál a originální restaurace. Beneš plánuje otevřít hotel na jaře 2024.