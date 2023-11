Nevábná byla pro motoristy cesta k dálnici nad Rokycany. Doslova měsíční krajina při výjezdu z Litohlavské ulice je ale minulostí, protože tu vyrostly dvě obří haly.

Obří hala na okraji Rokycan doplňuje nabídku šesti eurohubů na starém kontinentu | Foto: Deník/Václav Havránek

Názory na jejich výstavbu se pochopitelně různí. Odpůrci poukazují na záběr půdy a pohled na betonové skelety. Příznivci naopak oceňují, že po překládce zboží se těžká technika Rokycanům prakticky vyhne.

Jednou ze zmíněných hal je Arete park, která stojí na dohled od D5 a patří společnosti Raben Group. Nejmodernější logistické depo lze směle označit za obchodní bránu do Evropy. Zpřístupňuje totiž velkým i menším firmám všechny kouty České republiky a k tomu dalších čtrnáct zemí starého kontinentu. Disponuje 56 rampami pro překládku zboží za použití kontejnerů BDF, které mají vyšší kapacitu ve srovnání s běžnými návěsy.

Roční kapacita překladiště je přes 750 tisíc palet. Výrazně se zjednodušilo a zefektivnilo spojení na Slovensko i do Maďarska, Rumunska, Bulharska nebo Řecka. A sedminásobně se zvýšila i kapacita přepravy směrem k našemu západnímu sousedovi. „Jen do Německa odbavíme denně 33 přímých spojení. Klientům tak zaručíme nejrychlejší čas doručení na trhu. Doručení do 24 hodin v rozsahu od jediné palety po celý kamion je přitom něco, co na trhu nemá obdoby. Díky dalším devíti pobočkám účinně pokrýváme i Česko,“ říká generální ředitel společnosti Raben Logistics Czech & Slovakia Jakub Trnka.

Rokycany doplnily strukturu šesti Eurohubů na klíčových místech v Evropě. Jde o označení moderních logistických center, která zajišťují rychlejší a pravidelnější spojení pro mezinárodní tok zboží. Zbývající jsou v SRN (Sarstedt, Mönchengladbach, Fellbach, Aichach) a v polské Lehnici.