Rokycany hlídají děti záchranářů

Zdravotníci, pracovníci Integrovaného záchranného systému nebo strážníci z Rokycanska, kteří pečují o děti ve věku od 3 do 10 let, a potřebují se vrátit do zaměstnání, budou moci využít služeb hlídání dětí.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Denisa Šimanová