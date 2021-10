V sídle Správy a údržby silnici v Roháčově ulici mohli svůj hlas odevzdat spoluobčané, kteří jsou nuceně v karanténě. „Zájem je ale minimální. Začínali jsme po nezbytné přípravě v osm hodin , ale dosud přišla pouze jedna žena,“ hlásila před polednem Iveta Maciarzová (sedící). Asistovali jí kolega a s ním Michaela Černá. Před vjezdem do areálu pak bylo po celý den zaparkované policejní auto.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.