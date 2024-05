Pyrrhovým vítězstvím lze pro obyvatele Litohlav označit zprovoznění silnice na Osek. Na dlouhé týdny musí lidé pod Vršíčkem počítat s významnými uzavírkami.

Od soboty 1. června až do konce října letošního roku nebudou moci řidiči z Litohlav najíždět a sjíždět z dálnice v prostoru 62. kilometru D5. Důležitý exit bude totiž kvůli napojení severního Rokycanska uzavřen, a to do 31. října. Sjezd z dálnice ze směru Plzeň a nájezd na dálnici ve směru Praha bude fungovat bez omezení.

Litohlavští ovšem musí počítat s ještě delší uzavírkou. Dotkne se i veřejné dopravy, neboť u sousedů v Oseku budou na komunikaci směrem do Vitinky rovněž instalované od 1. července do 31. srpna zákazy vjezdu na komunikaci.

Linka s označením 470238 bude vedena po trase Rokycany – Klabava – Litohlavy – Klabava – Rokycany. V Litohlavech se budou autobusy otáčet v zastávce Litohlavy, náves (zastávky Litohlavy, háj a U mostu se ruší).

Pokud jde o spoj č. 470231, bude linka rozdělena na dva úseky:

Plzeň – Chrást – Bušovice/Vitinka: ve Vitince se budou autobusy otáčet v přemístěné zastávce.

Volduchy – Osek – Plzeň: spoje pojedou z Oseku přes Rokycany a ve směru do Plzně po II/605 a I/26, z Plzně po I/26 a D5.

V provozu nebudou zastávky v úseku od Osek, ZD po Plzeň, Opavská (tedy ZD Osek, Vitinka u transformátoru, Vitinka, Bušovice konečná; Smědčice Na vršku, Chrást Lidový dům; ZŠ, Rozvodna, Dýšina, Armaturka, Dýšina náves, Zábělá, Plzeň Újezd, Doubravka, Opavská). Náhradními zastávkami v Plzni budou zastávky U Václava, U Pietasu a Divadlo Alfa.

