Pestrá paleta akcí a pořadů souvisejících s nadcházejícími Velikonocemi je přichystaná v centru okresního města.

Velikonoce v rokycanském muzeu, ilustrační foto | Foto: Deník/Václav Havránek

TRIANA - Ve čtvrtek 30. března začíná v zasedačce na nádvoří radnice prodejní výstava dekorací, oveček, zajíčků, zápichů, atd. Jsou ze dřeva, proutí, vlny i papíru a vyrobili je klienti Sociálně terapeutických dílen Pohodička. Ve čtvrtek 30. i v pátek 31. března je expozice zpřístupněna od 9 do 17, v sobotu 1. dubna od 9 do 14, v pondělí 3. a v úterý 4. dubna od 9 do 17 hodin.

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ - Oživením centra Rokycan bude páteční jarmark mezi 10. a 18. hodin. V režii Krásného krámku (sídlí v patře Žďáru) a zastupitele města i kraje Jana Šaška. K mání bude velikonoční zboží a dekorace (voskem malovaná vajíčka, keramika, pomlázky, domácí sirupy, květiny, bylinky a sazenice, mazance, med, medovina a svíčky z včelího vosku, čokoláda a cukrovinky). Nechybí ani občerstvení (velikonoční pivo, klobásy, jidáše, nádivka, dortíčky, káva a svařák) nebo soutěž pro děti, fotokoutek, králičí hop a ukázky pletení pomlázek.

MUZEUM - Velikonoce v muzeu a velikonoční jarmark před ním se uskuteční v sobotu 1. dubna v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka od 9 do 17 hodin na náměstí za kostelem. Co můžete vidět a sami si vyzkoušet? Prodejci budou prodávat kraslice, perníčky, pomlázky, vizovické pečivo, keramiku, ale to všechno si mohou zájemci ozdobit nebo vyrobit v připravených dílničkách. Ve 14 hodin budou vyhlášeni vítězové jarní výtvarné soutěže žáků mateřských a základních škol.