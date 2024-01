Život s chromozomem navíc. Termín pro lidi s Downovým syndromem znají i manželé Sailerovi ze Svojkovic na Rokycansku a jejich dcera Madlenka. Dnes je jí osmnáct let a přes původně pesimistické prognózy z ní vyrostla vnímavá, šikovná mladá žena a zároveň vrcholová sportovkyně.

Osmnáctiletá sportovkyně ze Svojkovic reprezentuje Madlenka Sailerová za asistence rodičů Českou republiku v atletice, lyžování i tenisu | Foto: Deník/Václav Havránek

Zpočátku to však hladké nebylo. Maminka Adriana a otec Milan se po narození děvčátka naštěstí neřídili doporučením, aby ji dali do ústavu. Právě naopak – bleskově začali s cvičením Vojtovou metodou a Madlenka postupně přišla na chuť sportu. S pomocí odborníků zjistili, že Madlenka má talent zejména na lyžování, tenis i atletiku. Ale složitější to bylo třeba s jízdou na kole. Klobouk dolů před otcem, který svého potomka nutil šlapat do pedálů dlouhé tři roky, než se dostavil kýžený výsledek.

Před devíti lety si Madlenky všimli funkcionáři Svazu mentálně postižených sportovců. Zařadili ji do tří zmíněných odvětví, v nichž začala reprezentovat Českou republiku a pak už jen sčítali medaile. Nejcennější byly z mistrovství světa v polské Bydhošti před třemi lety. Jenže o rok později následoval zdravotní výpadek kompenzovaný částečně fotografií děvčete ze Svojkovic na slavné Time Square v New Yorku při upoutávce o Downově syndromu.

Loni už to bylo zase veselejší, vrchol přišel na mistrovství Evropy sportovců s Downovým syndromem v italské Padově. Madlenka se v napínavých finálových bojích nejprve blýskla bronzovou medailí v běhu na 400 metrů a o den později překvapila ziskem stříbrné medaile na dvoustovce. Na obou distancích dokázala navíc výrazně posunout osobní rekordy. K individuálním úspěchům pak mladá svěřenkyně Elišky a Katky Maršálkových přidala evropský titul jako členka štafety na čtyřikrát sto metrů a stříbro z dlouhé štafety. Dohromady to byly čtyři cenné kovy z kontinentálního šampionátu s poděkováním ze strany představitelů obce i okresního sportovního sdružení STOR. Především ale důkaz, že kdo jde za svým snem, dokáže nemožné. A třeba i s chromozomem navíc…