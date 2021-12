Významná změna čeká obyvatele Rokycan ve svozu odpadu. po 1. lednu budou černé popelnice na směsný komunální odpad u rodinných domů vyprázdněné po čtrnácti dnech )dosud jednou týdně). „Pokud jde o bytovky, dosavadní frekvence se nemění,“ upozorňuje místostarosta Jan Šašek.

Černé popelnice budou vyvážené jednou za čtrnáct dnů | Foto: Deník/Václav Havránek

S úpravou souvisí takřka revoluční novinka. Do desítek domácností přibyly nádoby žluté, modré či hnědé nádoby na tříděný odpad. Distribuují je zaměstnanci Rumpoldu – R (končit by měli před Štědrým dnem) a adresáty jsou lidé, kteří tento způsob s předstihem zvolili. S plasty, papírem a pozůstatky ze zahrad (zde ale jen od dubna do listopadu) nemusí běhat k obřím kontejnerům. Náklady na pronájem barevných popelnic hradí město. Právě na webových stránkách www.rokycany.cz (v sekci Odpady) se dál mohou hlásit zájemci o zapůjčení nádob.