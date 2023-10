Motocykly se na Dachl Cupu řadí do dvou kategorií. „Letos tu máme dvacet originálů a devět speciálů. Originály musejí být bez úprav, speciály si lidé mohou 'vytunit', dají si tam třeba drapáky, a tak dále," říká za pořadatele dobrovolný hasič František Nachtigall.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Závody se konají na louce na trati vyznačené pomocí pásek a pneumatik. Klání začíná rozjížďkami, z nichž závodníci postupují do finále a na konci se vyhlašují vítězové.

Na startu se pravidelně objevují stroje z 60. a 70. let minulého století, které dnes už žádný servis neopraví. „Kluci si na fichtlech musejí všechno dělat sami, takže tím podporujeme i to, aby jen neseděli u počítače. Tady jsou venku a po závodech si zase musejí stroje sami opravit," podotkl Nachtigall.

Podle jeho slov se na akci, kterou pořádají místní dobrovolní hasiči spolu s obcí, vystřídá za celý den polovina vesnice. Někteří pomáhají s přípravou, další závodí nebo se jen přijdou pobavit. „Všichni to máme jako dobrovolnou akci. Máme tu tým lidí, kteří od rána připravují trať. Další pak točí pivo, prodávají limonády a občerstvení. Máme tu i udírnu. Všichni to dělají zadarmo, aby se lidé sešli a pobavili. Vlastně jediné dva spolky, které mohou obci pomoct, aby se tu něco dělo, jsou myslivci a hasiči," řekl Nachtigall. Připomněl, že v obci už se konalo asi osmnáct nebo devatenáct fotbalových turnajů nebo nohejbalové turnaje.

Jawa Pionýr lidově řečený také jako pincek, fichtl, fechtl či dachl je motocykl, který se v Československu vyráběl od padesátých let do osmdesátých let minulého století. Pohonnou jednotkou byl motor o objemu necelých 50 cm³. Pionýr je souhrnné označení pro několik typů tohoto motocyklu. V Československu byl hlavně oblíbený díky své nízké ceně. Byl i exportován skoro do celého světa včetně USA a dalších západních zemí.