Na místě bývalého házenkářského hřiště u zimního stadionu bylo v Rokycanech dokončeno nové multifunkční hřiště, sloužit bude především házenkářům a florbalistům. Stavba byla zahájena v červnu a kromě hřiště zde vybudovalo město Rokycany také nové oplocení a přístupový chodník. Náklady činily přes pět milionů korun včetně DPH.

Na místě bývalého házenkářského hřiště u zimního stadionu bylo v Rokycanech dokončeno nové multifunkční hřiště, sloužit bude především házenkářům a florbalistům. | Foto: se svolením MěÚ Rokycany

„V místě bývalé nafukovací haly a poté házenkářského hřiště jsme vybudovali nové hřiště. Před započetím současné investice se zde nacházela betonová plocha a náletová zeleň. Nové hřiště se nachází v areálu zimního stadionu a házenkářské haly,“ uvedl starosta města Rokycany Tomáš Rada.

„Venkovní plocha pro házenou a florbalisty v Rokycanech doposud chyběla, proto jsme vytipovali bývalé házenkářské hřiště. Hřiště má rozměry 21x41 metrů a lajnování právě pro házenou a florbal v modro-šedém provedení. Multifunkční hřiště bude využíváno různými rokycanskými kluby, školami a širokou veřejností,“ řekl místostarosta města Jiří Sýkora.

„Povrch sportoviště tvoří čtvercové dlaždice 30x30 centimetrů vylisované ze speciální směsi polypropylenů. Dlaždice jsou opatřeny spojovacími zámky, které zajišťují velmi jednoduchou a rychlou montáž i demontáž. Tím je umožněna i výměna jednotlivých dlaždic uprostřed hrací plochy v případě poškození,“ vysvětlila Šárka Kozlerová z Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany.

Mladí z Rokycanska mohou o podzimních prázdninách do vody i na led za 28 korun

Zvolená skladba povrchu hřiště má navíc tu výhodu, že se srážková voda zasakuje pod něj. Součástí výbavy hřiště jsou také ochranné sítě umístěné na kratších stranách hřiště do výšky čtyř metrů a mantinely pro florbal.

Nové hřiště je ve správě Sportovních zařízení města Rokycan. Provozní doba od ledna do března je každý den od 8 do 17 hodin, od dubna do října denně od 8 do 20 hodin a od listopadu do prosince od 8 do 17 hodin. Hřiště je určeno pro házenou, florbal a malou kopanou. Sportovní kluby si u správců rezervují časy pro využití hřiště, ve zbylých časech je hřiště volně dostupné veřejnosti. Vždy je však nutné respektovat provozní řád a pokyny správce. Rozpis tréninků klubů na hřišti bude vždy zveřejněn ZDE.