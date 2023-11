S předsvátečními akcemi se na Rokycansku roztrhl pytel. Zde je další nálož:

Pozvánka na maškarní ples v Hrádku | Foto: TJ Hrádek

ROKYCANY – V sobotu 25. listopadu od 20 hodin pořádají nadšenci z organizace ČSOP v Rokycanech oblíbený ochranářský ples. Dějištěm bude sál na Střelnici, kde je připravena tombola a o doprovod se postará skupina Pády.

KORNATICE – Vánoční jarmark se odehrává v sobotu 25. listopadu od 14 hodin v kornatické stodole. Pod dohledem tamního Klubu aktivních žen a s nabídkou zdobení perníčků pro ty nejmenší, prodejem dekorací i svátečním pohoštěním.

OSEK – Výstava Není noci tak tmavé (No night so dark) se týká neobyčejného příběhu rodiny Welsů z Oseku, na níž se mělo zapomenout. Expozice bude zahájena v sobotu 25. listopadu od 14 hodin ve velkém sále Obecního úřadu Osek a potrvá do 17. prosince. V sobotu 16. prosince se uskuteční slavnostní odhalení pamětní desky členům rodiny Welsů za účasti potomka rodiny Colina Welse z Anglie. Následuje komentovaná prohlídka výstavy s přednáškou od autora výstavy.

HRÁDEK – Sportovci z TJ Hrádek chystají na sobotu 25. listopadu maškarní ples. Tématem bude v kulturním domě filmová noc, takže jsme zvědaví, kdo z účastníků se převtělí třeba do postav Indiana Jones, Marilyn Monroe nebo Harryho Pottera.

BŘASY – Kostel sv. Vavřince ve Stupně navštíví v neděli odpoledne zpěváci smíšeného sboru ZůziZů pod vedením Zuzany Kuncové. Předvánoční koncert začíná v 16 hodin a vstupné je dobrovolné.