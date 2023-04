Co se děje na Rokycansku? Zjistěte s námi:

KAMENNÝ ÚJEZD - Dobrovolníci uklízejí v sobotu od devíti hodin Kamenný Újezd. Sraz mají před úřadem a celé dopoledne budou mít k dispozici sběrný dvůr.

ROKYCANY - Jarní úklid okresního města pokračuje ve čtyřech lokalitách. Velkoobjemové kontejnery budou přistavené mezi 9. a 14. hodinou u hřiště v Borku, na parkovišti u nemocnice, na křižovatce ulic Barákova a V. Nového i na parkovišti u policejního ředitelství v Čelakovského ulici.

DRAHOŇŮV ÚJEZD - Výbor Honebního společenství Drahoňův Újezd svolává na sobotu 15. dubna od 17 hodin valnou hromadu. Dějištěm bude restaurace a ve scénáři nechybí výplata dividend nebo změny ve výboru.

LITOHLAVY - Dobrovolní hasiči organizují v sobotu 15. dubna sběr železného šrotu. S doporučením, aby lidé nechali odpad před domy a členové SDH se postarají o odvoz.

RADNICE - Deskohrátky pro ´děti´ od 5 do 99 let pořádají v sobotu mezi 14. a 17. hodinou hasiči v radnicích. Zvou malé i odrostlejší hráče do Hasičského domu v Pikově ulici, kde je zajištěné i občerstvení.