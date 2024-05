Opravy strojovny chlazení provádí město na etapy. Letos je na řadě především výměna akumulační nádrže na vodu používanou při chlazení čpavkové technologie. Kovovou nádrž o objemu 8 tisíc litrů z roku 1974 nahradí moderní plastová. „První etapa se uskutečnila loni, kdy jsme vyměnili akumulační nádrž na čpavek a další komponenty. Letos jsme navázali druhou etapou za zhruba půl milionu korun. Začali jsme hned po skončení sezony 8. dubna. Během června by mělo být hotovo,“ vysvětluje vedoucí zimního stadionu Petr Šindelář s tím, že cílem je zajistit co nejvyšší bezpečnost provozu chladících technologií.

Zdroj: Deník/Veronika Krátká

Jubilejní padesátá sezona by měla na zimním stadionu začít během srpna. „Ledová plocha bude k dispozici v srpnu i přesto, že je to pro nás nejdražší měsíc na provoz z celého roku. Pravidelně začínáme chladit, když jsou venkovní teploty kolem třicítky. Musíme proto zajistit dostatečný počet zájemců o pronájem ledu. Věřím, že se to podaří, protože objednávky přijímám už teď například od krasobruslařského klubu a pořadatelů dětských hokejových kempů. V září pak začnou soutěže a volné bruslení, o které je velký zájem. Kapacitu máme obvykle naplněnou. Ledovou plochu využívají také školy a školky ze širokého okolí,“ dodává Petr Šindelář.

Na umělé ledové ploše se v Rokycanech poprvé bruslilo v listopadu 1974. Podle údajů Sdružení zimních stadionů v České republice se 22. listopadu uskutečnilo slavnostní předání hotového díla veřejnosti a o den později bylo první bruslení pro děti. Ledovou plochu tehdy provozovaly Technické služby. Během dalších čtyř let se dobudovalo další zázemí a zařízení. V roce 1978 se začalo pracovat na zastřešení a na dostavbě prvního patra správní budovy. Město v listopadu připomene půl století od zahájení provozu stadionu slavnostním programem.