Unikátní veřejná toaleta, která nepotřebuje ke svému provozu vodu, jímku, čističku ani žádné chemikálie, začala sloužit v Rokycanech. U skateparku a cesty na rozhlednu Kotel město otevřelo dřevěné kompostovací WC finské technologie, jediné svého druhu v České republice.

Rokycany mají první kompostovací toaletu v Česku.

Výhodou nové toalety v Rokycanech je, že nepotřebuje žádné inženýrské sítě. Osvětlení zajišťuje solární panel a navíc nezapáchá. „Provoz kabiny zajišťují dvě nádrže a kvalitní ventilační systém ukončený větrným ventilátorem nad střechou. Vše funguje bez chemikálií. A co je hlavní, splachuje se posypáním bio materiálu dřevěnými hoblinami, nikoliv zalitím pěti litry pitné vody, sděluje Jan Šmatera, jednatel společnosti Biocultus, která toaletu vyrobila. Místo nádrže s vodou tedy lidé v dřevěné budce najdou zásobník na hobliny a lopatku.

Působením nejrůznějších bakterií a drobných organismů se organický materiál v toaletě mění v čistý humus. „Vlivem kompostování jsou v něm potlačeny všechny rizikové procesy. Nehrozí tak sebemenší riziko pro zdraví člověka. Vše se odehrává v oddělené nádobě, která umožní materiálu projít správným zúrodňovacím procesem. Výsledný kompost je ideální pro použití při hnojení zeleně, stejně jako v kompostárnách nebo bioplynových stanicích,“ dodává Jan Šmatera s tím, že v Plzeňském kraji by mohly v dohledné době přibýt další kabiny, a to například v Hrádku u Rokycan, Dobřanech nebo Železné Rudě.



Rokycany poskytly na ekologickou toaletu 85 tisíc korun. Dotace od Plzeňského kraje činila 300 tisíc korun. „Toaleta je umístěna vedle skateparku, kde město rozšiřuje sportovní infrastrukturu o nový pumptrack a v budoucnosti by měl přibýt discgolf. Kabinu jsme svěřili místnímu klubu Roboys, který využívá skatepark, aby vybral umělce, který ji pokreslí,“ vysvětluje starosta Rokycan Tomáš Rada.

Členové klubu Roboys nakonec vybrali k výzdobě dřevěné budky umělce z Brna, který si říká Chaozzline. „Jeho dílo vzniká v daném okamžiku, bez jakéhokoliv plánu. Jsou to chaotické čáry uzpůsobené do určitých tvarů, částečně vytvořené sprejem a dodělávané fixy. Velká přidaná hodnota tohoto stylu umění je, že když to vandal pokreslí sprejem, v té textuře se to ztratí a nebude to na první pohled zřejmé,“ vysvětluje jeden ze zakládajících členů klubu s víc než 160 členy Martin Osvald. Roboys navíc připravili zpestření pro příznivce geocachingu. „V nejbližší době sem schováme tři figurky - maskoty jedné skejtové značky. Lidé budou budku zkoumat a hledat takzvanou mystery kešku,“ dodává Martin Osvald.

Kompostovací kabina vznikla podle finské technologie. Jejího slavnostního otevření se zúčastnil velvyslanec Finské republiky Pasi Tuominen. „Pro Finy je běžné žít v dřevěných budovách. Některé nemají vlastní toaletu a proto jsou na takový způsob zvyklí. Finsko má obrovský prostor, který není zalidněný, chybí tam inženýrské sítě a suché WC je v těchto oblastech jediným řešením,“ uzavírá Tuominen.